İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sağlıklı yaşam için bir araya geldiler

Körfez’de sağlıklı yaşam yürüyüşü için vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi.

Körfez'de sağlıklı yaşam yürüyüşü için vatandaşlar ve öğrenciler bir araya geldi.


Körfez'de Ramazan sonrası ilk sağlıklı yaşam yürüyüşü Hereke'de gerçekleştirildi. Hereke Anadolu Lisesi öğrencilerinin de yer aldığı yürüyüşe; Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları Faruk Denli, Osman Yurt ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hereke Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Kültür Merkezi önünde toplanan kalabalık, ısınma hareketleri sonrasında Hereke-Şirinyalı sahil bandında yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrasında katılımcılara çorba ikramında bulunuldu. Vatandaşlar ve öğrenciler düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Şener Söğüt'e teşekkür etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.