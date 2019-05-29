Saha komiserlerinden anlamlı proje

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında Kocaeli'de toplanan kitaplar, öğrencilere teslim edildi.

Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği, ülke genelinde “Bir Kitap, Bin Umut” kitap bağışı kampanyası düzenleniyor. Proje kapsamında Kocaeli'de ilköğretim okullarına yönelik olan kitap kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında toplanan kitaplar İzmit ilçesinde bulunan Hakkaniye Ortaokulu'na teslim edildi. Teslim törenine Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Merkez İcra Kurulu Üyesi ve Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şubesi yöneticileri İbrahim Yılmaz, Mahir Gürsucu ve Şinasi Saral, İzmit İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Merdivan, İzmit Hakkaniye Ortaokul Müdürü Can Karaca, İzmit Hakkaniye İlkokul Müdürü Eyüp Arslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

650 kitap ve çeşitli kırtasiye ürünlerinin teslim edildiği törende konuşan Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Merkez İcra Kurulu Üyesi ve Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş, projenin önemine değinerek, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimine katkı yapmaları amacıyla başlattığımız bu kampanyanın ne kadar doğru bir karar olduğu görüldü. Çocuklarımızı mutlu etmek, onları sevindirmek kadar güzel bir şey yoktur” dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Merdivan'da konuşmasında duyarlılıkları nedeniyle Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği'ne ve Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş'a teşekkür ederek, bu tür kampanyaların örnek oluşturacağını belirtti. Hakkaniye Okul Müdürü Can Karaca ise projenin çocukların eğitim geleceklerine yönelik önemli bir yatırım olduğunu ve bu nedenle de çok mutlu olduklarını, projenin diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek oluşturacağını belirterek emeği geçenleri şükranlarını sundu.