Sahibinin elinden kaçan dana D-100'ü birbirine kattı

Kocaeli'e sahibinin elinden kaçan dana D-100'e girerek trafiği birbirine kattı.

Kurban Bayramı'nda Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kesimden kaçan dana, D-100 Ankara istikametini birbirine kattı. Kirazlıyalı mevkiinde zaman zaman D-100'de yolun ortasına dalan dana, trafiği de yavaşlattı. Bir yandan sahipleri kaçan danayı ararken bir yandan da polis ekipleri trafiği tehlikeye düşüren durumu gidermek için yakalama çalışması başlattı. En sonunda sahipleri tarafından yakalanan dana, tüm firar girişimlerine rağmen en yakın kurban kesim merkezine götürülerek kesildi. Ortaya ise renkli görüntüler çıktı. Öte yandan, Kocaeli'de kentin farklı noktalarında da şehir içinde dolaşan kaçak büyükbaş hayvanlar görüntülendi.