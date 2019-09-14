Sahil bölgelerindeki yollar onarılıyor

Kandıra ilçesinin Kerpe, Kurtyeri, Kumcağız, Kefken ve Cebeci köyleri özellikle yaz döneminde denize girmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Vatandaşların sahil bölgelerinde bulunan beldelerdeki seyahatlerinin daha konforlu olabilmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapıyor. Bu doğrultuda tatil beldelerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalarını aralıksız devam ettiren Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Kerpe'de 2 bin 800 metrekare kilit parke ve bin 200 metre yağmur oluğu imalatı gerçekleştirdi. Çalışmaların büyük oranda bitirildiği Kurtyeri'nde ise bin 500 metrekare kilit parke ve 900 metre yağmur oluğu yapılıyor. Yol bakım ve onarım çalışmaları Kerpe'de bitirilirken Kurtyeri'nde sona yaklaşılıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri önümüzdeki günlerde Kumcağız, Kefken ve Cebeci'de de bakım ve onarım çalışması yapacak.