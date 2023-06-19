Sahilde konser coşkusu

Derince Lisesi Mezunları Derneği'nin 60 Evler Gösteri Merkezi'nde düzenlediği Türk Müziği Konseri vatandaşlardan ilgi gördü.

Derince Lisesi Mezunları Derneği'nin Derince Belediyesi'nin katkısıyla organize ettiği Türk Müziği Konseri ilçe sakinlerinin beğenisini topladı. Harikalar Sahili'nde yer alan 60 Evler Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve eşi Şükran Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Necdet Meriçli, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Derince Lisesi mezunu olan ünlü koro şefi Erbil Aydın yönetimindeki Türk Müziği Korosu'nun vatandaşlara müzik ziyafeti sunduğu programda birbirinden güzel eserler seslendirildi. Koro üyelerini tebrik eden Zeki Aygün, "Derince Lisesi Mezunları Derneği ile birlikte düzenlediğimiz Türk Müziği Konseri etkinliğimizi takip ettik. Bu güzel programda sahne alan sanatçılarımızı ve organizasyonda emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum" dedi.