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Sahildeki çöp konteynerini ateşe verdiler

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sahilde bulunan çöp konteyneri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde bulunan çöp konteyneri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, Balyanoz Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde bulunan bir çöp konteyneri kimliği belirsiz şahıslar tarafından ateşe verildi. konteynerin alev alev yandığını gören Darıca Belediyesi'ne bağlı güvenlik görevlileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Yangın sonrasında konteyner kullanılamaz hale geldi.

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