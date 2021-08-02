Sahillerde 2 haftada 164 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) Sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler hafta sonu da dahil olmak üzere sahillerde görev yapıyor. Bayram haftası nedeniyle en yoğun günlerini yaşayan sahillerde cankurtaranlar yine hayatları kurtardı. Cebeci'de 66, Kovanağzı'nda 4, Kumcağızda 41, Kerpe'de 6, Sarısu'da 4, Seyrekte 2, Bağırganlı'da 11, Karamürsel'de 19, Darıca'da 4 ve Bayramoğlu'nda 6 kişi olmak üzere toplam 164 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 38 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar 1043 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli'de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor.