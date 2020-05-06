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Sahillerde yosun temizliği devam ediyor

Kocaeli sahil ve plajlarında yıl boyunca devam ettirilen yosun temizliği, korona virüsle mücadele sürecinde de sürdürülüyor.


Korona virüs salgınına karşı birçok alanda mücadele veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan asli hizmetlerini de aksatmadan sürdürüyor. Kurduğu arıtma tesisleri ile Marmara Körfezini tertemiz hale getiren Büyükşehir Belediyesi, sahil ve plajlarda yıl boyunca sürdürdüğü yosun temizleme çalışmalarına devam ediyor. Yosun temizliği bazı sahillerde her gün yapılırken bazı sahillerde de iki günde bir yapılıyor.


Günlük hava koşullarına göre değişkenlik göstererek biriken yosunlar, ekipler tarafından titizlikle temizleniyor.

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