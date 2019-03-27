Şahin çifti, olimpiyatları hedefliyor

KOCAELİ(İHA) – Antalya'dan 3 Madalya ve 2 Türkiye rekoru ile dönen Kağıtspor'lu Şahin çifti gözlerini 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarına dikti.

Engelli branşlarda yaptığı çalışmaların sonuçlarını almaya başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da engelli atletizm dalında 2 Türkiye rekoru birden geldi. Mavi beyazlılar, Antalya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerini 2 Türkiye rekoru ve 3 madalya ile tamamladı. Kubilay Şahin ve eşi Hafize Şahin'in hedefi olimpiyatlar. Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Kubilay Şahin cirit atma dalında 21,25 m derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı. Gülle atma dalında da mücadele eden Şahin 7,83 m derecesiyle Türkiye 2.si olarak gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı. Engelli Atletizmde Gülle atma branşında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Hafize Şahin ise 6,94 m derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri önemli başarı ile milli takım hocalarının gözlerine girmeyi başaran Şahin çifti hedeflerini olimpiyatlara dikti. Şahin çifti hedeflerinin 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarından Türkiye'ye madalya ile dönmek olduklarını belirtti.