İhlas Haber Ajansı

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Sahne Sanatları Topluluğu'nun final gösterisi beğeni topladı

Başiskele Belediyesi bünyesinde oluşturulan Sahne Sanatları Topluluğu, düzenlediği gösteriyle sezon finalini gerçekleştirdi.


Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü koordinesinde uzman eğitmenler tarafından verilen sahne sanatları eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan kursiyerler, dün akşam Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda izleyicilere eğlenceli ve keyifli anlar yaşattı. Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başta olmak üzere ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş programa katıldı.


Çeşitli sahne sanatları konularında eğitimler alan 30 çocuk, 60 genç ve 30 yetişkin gruplar halinde sahneye çıkarak izleyicilere görsel şölen sundular. Programda modern dans gösterileri, Kafkas dans gösterisi, Zeybek, Artvin Yöresi oyunları, Rize ve Trabzon Yöresi oyunları sahnelendi. Rengarenk kostümleri ve dans gösterileriyle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatan Başiskele Belediyesi Sahne Sanatları Topluluğu, performanslarıyla büyük alkış topladı.

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