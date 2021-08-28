‘Sahne Senin, Müzik Senin' ile gençler akşamın tadını çıkardı

İzmit Belediyesi'nin yerel müzisyenleri desteklemek ve halkı müziğin ritmine ortak etmek için düzenlediği ‘Sahne Senin, Müzik Senin' etkinliği kapsamında vatandaşlar sahilde müziğin tadını çıkardı.

İzmit Belediyesi'nin yerel müzisyenleri vatandaşlarla sokak dinletilerinde buluşturmak amacıyla düzenlediği ‘Sahne Senin, Müzik Senin' etkinlikleri devam ediyor. Son olarak İzmit Sahilde devam eden etkinlikte, sokak müziği ile gençler müziğin ritmiyle eğlenceli anlar yaşadı.

Kocaeli Müzisyenleri ve Sahne Emekçileri Platformu Üyeleri, Vokalde Nurgül Gezer, Klavyede Tamer Takılgan, Bateride Zeki Bektaş ve Saksafonda Selçuk Seçkin tuna sanatını konuşturarak vatandaşları eğlendirdi. Yerel Müzisyenleri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler, 8 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de Halk Müziği Grubu ile devam ettirilecek.