Sahte çekle hayvan dolandırıcılığı yapanlar suçüstü yakalandı

Kocaeli'de, sahte çeklerle hayvancılık yapan vatandaşları dolandıran 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kamyonunda ele geçirilen hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı bir çetenin Tekirdağ'dan Kocaeli'ye gelerek hayvancılıkla uğraşan vatandaşları sahte çek vermek suretiyle dolandırdıkları bilgisine ulaştı. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda bilgilere ulaşan ekipler Gebze'de operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda G.M., Y.K. ve S.D. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan inceleme ve aramalarda dolandırıcılıkta kullanılan sahte çek, büyükbaş hayvanlara ait 12 adet kulak küpesi, 41 adet küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Ele geçirilen hayvanlar sahiplerine teslim edilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.