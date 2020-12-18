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Sahte para ile alışveriş yapan 2 dolandırıcı Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde sahte para ile alışveriş yaptığı belirlenerek 21 adet sahte banknot ile yakalanan 2 şahıs, sevk edildikleri adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sahte para ile alışveriş yaptığı belirlenerek 21 adet sahte banknot ile yakalanan 2 şahıs, sevk edildikleri adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 farklı işyerinde sahte para ile alışveriş yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede sahte paralar ile alışveriş yapan 2 şahsın kimliği tespit edildi. Tespit sonucu takip başlatan polis ekipleri, 2 şüpheli şahsı üzerlerinde bulunan 21 adet 200 TL'lik banknotlar ile yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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