Sahte pasaportla yakalanan suç örgütü lideri göç idaresini karıştırdı

İzmir'de sahte pasaportla yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kocaeli'ne getirilen Azeri suç örgütü lideri Hacıyev İlqam Zilqam, Rusya'ya gönderileceğini iddia ederek olay çıkardı. Bölgeye özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Azeri suç örgütü liderinin Azerbaycan'a sınır dışı edileceği öğrenildi.

Azeri suç örgütü lideri Hacıyev İlqam Zilqam, sahte pasaportla İzmir'de yakalandı. Şahıs sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. Rusya'ya sınır dışı edileceğini ileri süren Zilqam, Kocaeli İl Göç İdaresi'nde olay çıkardı. Yaşanan karışıklık üzerine çok sayıda çevik kuvvetin yanı sıra özel harekat ekipleri de bölgeye sevk edildi. Şahsın Rusya'da infazının bulunduğu ve bu sebeple oraya gönderilmek istemediği ortaya çıktı. Olay yerine aynı zamanda Kocaeli Vali Yardımcıları ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da geldi. Yapılan görüşmede yetkililer, Hacıyev İlqam Zilqam'a Azerbaycan'a gönderileceğini söyledi. Şahsın Azerbaycan'a sınır dışı edileceği öğrenildi.