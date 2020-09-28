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Sahte plaka ile gezerken uygulamada yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde sahte plakayla seyehat eden bir kişi, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada yakalandı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahte plakayla seyehat eden bir kişi, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada yakalandı.


Gölcük'te trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde, sahte plakalı otomobil ile gezen şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği motorize ekipleri, Previze Caddesi ile Amiral Sağlam Caddesi kesişimde denetim yaptı. Denetimlerde polis ekiplerince durdurulan M.S. adlı sürücü idaresindeki 41 PY 446 plakalı Tofaş marka otomobilde inceleme yapıldı. Ekiplerin plaka üzerinde yaptığı sorgulamada, aracın plakasının sahte olduğu ortaya çıktı.


Tespit sonrasında M.S. isimli şahıs, aracı yeni aldığını ve aracın ruhsat işlemlerini henüz üzerine yaptırmadığını iddia etti. Sahte plakayla yakalanan şahı, ifadesi alınmak üzere Gölcük Polis Merkezine götürülürken, otomobil ise otoparkta çekildi.

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