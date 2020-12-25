Sahte savcının 1 milyonluk vurgunu

Son işinde polise yakalanan dolandırıcı adliyeye sevk edildi.

Kendisini savcı ve polis olarak tanıtan F.S. Karamürsel ilçesinde bir vatandaşın 423 bin lirasını dolandırdı. Şikayet üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Dolandırıcılık bürosu dedektifleri olay ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyon neticesinde, F.S. İstanbul'da gözaltına alındı. Zanlının Yalova'da yaşlı bir çiftin 500 bin lirasını aynı yöntemle dolandırıldığı öğrenildi.

Şüpheli F.S. emniyette yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.