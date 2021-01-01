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Salgın döneminde kadınlara çevrimiçi diyetisyen hizmeti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi salgın sürecinde çevrimiçi olarak kadınlara diyetisyen eğitimi veriyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Anne Şehir” sağlıklı yaşam programı projesi kapsamında salgın döneminde çevrimiçi programlarla kadınlara eğitim veriyor. Evlerinden çıkamayan annelerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla hizmet veren Anne Şehir, çevrimiçi spor egzersizlerinin yanında sosyal medya hesapları üzerinden her salı saat 20.00'de diyetisyenler tarafından gerçekleştirilen canlı yayınlar aracılığıyla sağlık ve beslenme konularında kadınları bilgilendiriyor.


Anne Şehir sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yapılan yayınlar sayesinde etkileşimi olan programlar yapılıyor. Bu sayede katılımcılar hem yeni bilgiler öğreniyorlar hem de merak ettikleri sorulara cevap buluyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen programlarda bağışıklık sistemi, kalp-damar hastalıkları, diyabet ve obezite konuları ele alındı. Programlarda genel olarak sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivitede bulunmanın ve düzenli uykunun öneminden bahsediliyor. Diyetisyenler tarafından yapılan sunumların akabinde izleyicilerden gelen sorular cevaplandırıldı. Diyetisyenler tarafından yapılan sunumlarda ayrıca çevrimiçi spor egzersizlerine katılanlara yönelik belli periyodlarla salgına yönelik gerekli tedbirler alınarak vücut analizi, ölçümü ve kilo takibi yapılıyor. Sunulan hizmetlerden faydalanmak için Anne Şehir sosyal medya hesaplarını takip etmek yeterli.

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