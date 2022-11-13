Salih Yeykan BBP'ye geçti

Uzun yıllar MHP'de siyaset yapan Salih Yeykan, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) geçtiğini açıkladı.

Salih Yeykan yaptığı açıklamada, "Kıymetli dostlarım bundan sonraki mücadeleme, dava ile müşerref olduğum ilk günkü gibi yine menfaatsiz, çıkarsız ve talepsiz, ülkücü hareketin bir neferi olarak Büyük Birlik Partisi'nde devam edeceğim. Nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun. Dualarınızı esirgemeyiniz. Haklarınızı helal ediniz" ifadelerini kullandı.