Salim Dervişoğlu Caddesi'nde 3. etap çalışmaları başladı

Kocaeli'deki ulaşım ağını rahatlatacak ve D-100 karayoluna alternatif olarak hizmet verecek İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi 3. etabında çalışmalar başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki 3. Etap çalışmalarına başladı. D - 100 karayoluna alternatif olarak hizmet verecek ve çift şeritli modern bir yol haline getirilecek cadde, iki kısım halinde toplam 4 bin 150 metrelik kısmı kapsıyor. Kocaeli'deki ulaşım ağını rahatlatacak ve konfor getirecek Salim Dervişoğlu Caddesi 3. etabın birinci kısmı, Hasan Gemici Spor Salonu'ndan Kara Fatma Üst Geçidine kadarki 650 metrelik alanı oluşturuyor. İkinci kısım ise İlk Adım Köprüsü'nden Çuhane Caddesi'ne kadarki alanı kapsıyor. 2 çarpı 2 şeklinde duble yol olacak olan Salim Dervişoğlu Caddesi'nde genişletmelerden kaynaklanan kamulaştırmalar da yapıldı.

“37 bin ton asfalt serimi yapılacak”

Proje kapsamında her iki kısımda da 8 bin metre yağmursuyu hattı, trafik yol işaretleri, aydınlatma direkleri ve yol kenarında bisiklet yolu imalatları yapılacak. İkinci kısım çalışmaları kapsamında üçgen ada şeklinde 2 adet kavşak inşa edilecek. Caddede 20 bin metreküp kazı, 50 bin metreküp dolgu, 10 bin metreküp taş dolgu ve 52 bin ton plent-miks malzeme kullanılacak. Mevcut yoldaki tüm eski asfalt sökülerek yerine 37 bin ton asfalt serimi de yapılacak.