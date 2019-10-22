Salim Dervişoğlu'nda cepler açılıyor trafik rahatlıyor

Kocaeli'nin Karamürsel, Gölcük ve Başiskele ilçelerine giden toplu taşıma araçlarının kullandığı ve D-100 karayoluna alternatif olan İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi üzerine araç trafiğini daha akıcı hale getirmek için cep duraklar inşa ediliyor. İlki Halkevi durağına inşa edilen cep duraklardan ikincisi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan Üst Geçidi'nin yanındaki durağa inşa edildi. Kullanıma açılan ikinci cep durak ile Salim Dervişoğlu Caddesindeki trafik daha akıcı hale geldi.

İzmit şehir merkezinde D-100 karayoluna alternatif olarak da kullanılan Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde yapılan ikinci cep durak da Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa edildi. Çalışmalar kapsamında ikinci cep durak 100 metre boyunda ve 7 buçuk metre genişliğinde inşa edildi. Yolun genişliği 4 metre olarak yapılırken 2 buçuk metre genişliğinde kaldırım yapımı gerçekleştirildi. Orta refüj bir metre genişliğe 30 metre uzunluğa sahip şeklinde yapıldı. Çalışmalar doğrultusunda 90 metreküp dolgu, 208 ton PMT, 125 ton asfalt ve kaldırımlar için 55 metreküp beton kullanıldı. Tek şeritli ve iki akıllı durağa sahip olan cepte ayrıca 270 metre uzunluğunda kaldırım inşa edildi.

Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerine gitmek isteyen vatandaşlar, Adnan Menderes, Mimar Sinan ve Turgut Özal köprülerini kullanarak Salim Dervişoğlu Caddesi'ne geçiyor. Toplu taşıma araçlarının cadde üzerinde durup yolcu alıp indirmesi, trafik akışında yoğunluğa neden oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yoğunluğun azaltılması ve toplu taşıma araçlarının rahat bir şekilde yolcu alıp indirmesi için yeni cep duraklar inşa ediyor. Bu kapsamda Halkevi ve Mimar Sinan Üst Geçit Köprüsünün yanındaki durağa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından cep durak inşa edildi. Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde Turgut Özal Üst Geçit Köprüsü'nün yanına üçüncü cep durağı da inşa edecek.