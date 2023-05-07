Salıncaktan düşen çocuk yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde salıncaktan düşen 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde salıncaktan düşen 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.M., bindiği salıncaktan düştü. M.M.'nin düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. M.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.