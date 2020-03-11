Şampiyonlardan Gebze Belediyesine teşekkür ziyareti

Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Fatih Tokaç ve Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran ile birlikte Gebze Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulunan şampiyonları, Başkan Büyükgöz'ün şehir dışında olması sebebiyle Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner ağırladı. Her aşamada kendilerine destekleri için Gebze Belediyesine teşekkür eden şampiyonları tebrik eden Başkan Yardımcısı Güner, Başkan Büyükgöz'ün başarı dileklerini iletti.