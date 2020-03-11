İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şampiyonlardan Gebze Belediyesine teşekkür ziyareti

Ortaokullar Bölgesel Judo Şampiyonasında birinci olan Sevde Aydın ve ikinci olan Necla Şeker, Gebze Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.


Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Fatih Tokaç ve Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran ile birlikte Gebze Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulunan şampiyonları, Başkan Büyükgöz'ün şehir dışında olması sebebiyle Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner ağırladı. Her aşamada kendilerine destekleri için Gebze Belediyesine teşekkür eden şampiyonları tebrik eden Başkan Yardımcısı Güner, Başkan Büyükgöz'ün başarı dileklerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.