Şampiyonluğu kutlamak için yaktığı havai fişek elinde patladı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak isteyen bir vatandaşın yaktığı havai fişek elinde patladı. Ters tuttuğu havai fişeğin patlaması sonrasında bir iş yerine sığınan vatandaşın sevinci yarım kaldı.

Olay, Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş tuttuğu takımın şampiyon olmasını eline aldığı havai fişekle kutlamak istedi. Eline aldığı havai fişeği yakan vatandaş fişeği ters tutunca yere doğru patladı. Patladığı anda elindeki havai fişeği yere fırlatan vatandaş büyük korku yaşarken, yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olayın yaşandığı yerdeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına olay saniye saniye yansıdı. Görüntüde şahsın elinde bulunan havai fişeği patlatmak için yaktığı ve ters tutunca fişeğin yere doğru patladığı görülüyor.