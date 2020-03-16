Samsunlu kadın basketçilerden Başkan Hürriyet'e büyük ilgi

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, hafta sonu İzmit'te konuk ettiği Samsun Canik Belediye takımını 83-54 mağlup etti. Maçı tribünden izleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, maç sonrası ligden düşmesi kesinleşen Samsun Canik Belediye takımını ziyaret ederek, moral verdi. “Bir Kocaelispor taraftarı olarak ligden düşmenin ne demek olduğunu en iyi biz anlarız” diyen Başkan Hürriyet, haftalar önce ligden düşmesi kesinleşmesine rağmen, sahadaki mücadelesine devam eden Samsunlu oyuncuları kutladı.

Samsunlu basketbolcular ise maçtan önce kendi aralarında Başkan Hürriyet hakkında konuştuklarını belirterek, “Başkanım sizi sosyal medyadan sürekli takip ediyoruz. Biz gerçekten size hayranız. Maçtan önce kendi aramızda sizin hakkınızda konuştuk. Bizi ziyaret etmenizden dolayı çok mutlu olduk. Özellikle hayvan hakları ve verdiğiniz mücadele için size çok teşekkür ediyoruz. Kadın olarak, kadınlara çok iyi bir örneksiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. İnşallah çok başarılı olursunuz, her şey gönlünüzce olur” dedi.

Başkan Hürriyet ise, bu dileklerinden dolayı Samsunlu oyunculara teşekkür ederek, tüm Samsun halkına selamlarını yolladı.