Samsunspor yarı finalde

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali ikinci maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde Samsunspor’u ağırladı.
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali ikinci maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde Samsunspor'u ağırladı. İlk maçta 80-73'lük skorla avantaj sağlayan Samsunspor ikinci karşılaşmayı da 70-82 kazanarak yarı finale yükseldi.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Önder Yılmaz, Ahmet Murat Arıkanlı, İsmail Binbir
KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry 18, Faik Can Nurkan 1, Cihan Amasyalı, İbrahim Yıldırım 22, Eren Özen, Mert Ulutaş 6, Brady Wiliam Skeens 9, Mehmet Oğuzhan Kızıl 9, Eren Beyaz, Sertan İbrahim Sarı 5
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Samsunspor: Utku Saraloğlu 5, Mert Gizir, Gökhan Aydın 17, İzzet Türkyılmaz 9, Ercan Bayrak 6, Mert Ali Sert 13, Burak Eşlik 23, Ege Yaşar, James Frazier JR 9, Göktuğ Baş
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 9-24 (Samsunspor lehine)
Devre: 32-45 (Samsunspor lehine)
3. Periyot: 49-63 (Samsunspor lehine)