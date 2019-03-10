Sanal Gerçeklik Küresi açılışa hazırlanıyor

İzmit belediyesi tarafından yaptırılan Sanal Gerçeklik Küresi'nde açılış öncesinde son çalışmalar yapılırken, Belediye Başkanı Nevzat Doğan çalışmaları yerinde inceledi.

İzmit belediyesi tarafında yaptırılan Sanal Gerçeklik Küresi'nde çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Türkiye'de bir ilk olacak Sanal Gerçeklik Merkezi'nde açılış öncesinde son çalışmalar yapılıyor. Yaklaşık 15 milyon TL'lik yatırımla temeli 2017 yılı Temmuz ayında atıldı. Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak olan küreyi ve hemen yanında bulun 17 Ağustos Anma ve Farkındalık Müzesini de içine alan komplekse 15 Temmuz Abdullah Tayyip Olçok Müze ve Gösteri Merkezi adı verilecek. 2 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulan Sanal Gerçeklik Merkezi'ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeleri sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, “Temmuz 2017'de temelini attığımız projemizi kısa sürede tamamlamanın ve verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururu içerisindeyiz” dedi.

Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki Türkiye'nin ilki olan bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Doğan, “İzmit'te yaptığımız Sanal Gerçeklik Küresi, diğer illerden farklı olarak çok yönlü olarak kullanılacak. İnsanlar öğrenmek istediği konularda burada sanal olarak görme, bilgi sahibi olma imanı bulacaklar. Bizim sanal gerçeklik küremizdeki elektronik ve bilgisayar sistemleri en gelişmişi olacak” diye konuştu.