Sanat dolu atölyeler tatile çıkan öğrencileri ağırlıyor

Eğitim konusunda yaptığı icraatlar ve gelecek nesillere verdiği önemle bilinen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2020-2021 eğitim döneminde birinci yarıyıl tatili nedeniyle çocukların güzel zaman geçirebilmesi için Sanat ve Eğlence atölyeleri düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen atölyelerde çocuklar temiz ve güvenli bir ortamda yeteneklerini keşfederken hem eğlendiler hem de kendileri için hazırlanan atölyelerde öğrendiler.

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen etkinlikte pandemi kuralları göz ardı edilmedi. İnternet üzerinden alınan başvurularda Covid-19 salgını nedeniyle atölyelere sınırlı sayıda öğrenci kabul edildi. Alana gelen her öğrencinin ateş ölçümü ekiplerce yapıldı. Ayrıca her öğrencinin HES kodu sorgulanarak içeriye alındı. Ders aralarında ise her atölye uzman ekipler tarafından dezenfekte edildi. Düzenlenen atölyelerde çocuklar temiz ve güvenli bir ortamda yeteneklerini sergileme imkanı buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Müzik bölümü öğrencilerinden Beril Akkol, Gülce Tütünoğlu, Elvin Tunakan, Sena Uymaz, Melek Işık, Tolga Kuzu, konservatuvar Eğitmenlerinden Engin Şen ve Engin Yaşarın eşliğinde kısa bir dinleti sundu.

Çocuklar birbirinden farklı atölyelerde sanatın çeşitli dallarıyla buluştu. Öğrenciler, Karagöz atölyesinde Erdoğan ve Selin Cengiz'den Karagöz'ün 500 yıllık geçmişini öğrenerek sonrasında ise kendi tasvirlerini boyayıp, perde de kendi karakterlerini oynatarak geleneksel Türk gölge oyunuyla tanıştılar.

Karikatürist Ahmet Altay'ın eğitimiyle Karikatür Atölyesinde ise minikler kendi renkli dünyalarını karikatüre yansıttılar. Farklı düşünme becerisi kazandıran karikatür atölyesinde çocuklar gözlem yapmayı, hayatı okumayı öğreniyor. Çizginin eleştiri ve espriyle ilişkisi hakkında farkındalık kazanıyor. Bu atölyede çocuklar kendi kurgularını yaparken karikatürün ne kadar donanım gerektirdiğine şahit oluyor.

Kültürel Miras atölyesinde ise minik öğrenciler halkbilimci Işılay Baysak'tan çok güzel masallar dinledi. Mührün tarihini öğrendiler ve bu masallar sayesinde soru sorup, düşündükleri çok boyutlu kazanımların olduğu bir atölye oldu. Atölyede, çeşitli uygarlıklardan günümüze mührün ne için, nerelerde ve nasıl kullanıldığı sorularına yanıt buldu. Çocuklar gerçek bir mühürle tanışıp, Mezopotamya ve Anadolu medeniyetlerine ait mühürler yapıp sonrasında kendi mühürlerini tasarlayıp tanıttılar.

Sanat ve Eğlence Atölyeleri kapsamında her akşam 16.00 ve 17.00 saatlerinde gerçekleşen masal saatinde her gün farklı masalcılar, meddahlar çocuklarla buluşuyor. İlk masal saatinde Meddah Yusuf Duru çocuklarla bir araya geldi. Meddah Yusuf Duru Anadolu masallarından seçme masalları çocuklarla paylaştı. Çocuklar masallardaki sorulara istekle cevap verdiler. Neşeyle, merakla ve ilgiyle geçen masal saatinde çocuklar Meddah Yusuf Duru'yla sohbet etmeyi çok sevdi.

Kocaeli Kongre Merkezinde etkinlikler bununla da sınırlı değil. Şenlik havasında geçen bir diğer etkinlik ise Konservatuvar sergi alanında düzenlendi. Alanda ebru, hat, tezhip, minyatür, karikatür, çocuk resim branşlarında sergilere yer verildi. Bu alanda ayrıca Konservatuvarda eğitmenlik yapan değerli hocalar öğrencileriyle ve sevenleriyle bir araya geldi. Hattat Mahmut Şahir, Tezhip Sanatçısı Abdullah Aydemir, Minyatür Sanatçısı Deniz Gülsün Sarıbay, Ebru Sanatçısı Gülseher Kahraman ve Ressam Berrin Bul ile öğrencilerinin sergilerinde bulunmaktan memnun olduklarını belirtti.