Sanatfest İzmit'te başladı

İzmit Belediyesi'nin organize ettiği İzmit El Sanatları Festivali SanatFest Seka Park Uçurtma Tepesinde sanatseverlere kapılarını açtı.

İzmit Belediyesi'nin organize ettiği İzmit El Sanatları Festivali SanatFest başladı. Seka Park Uçurtma Tepesi'nde gerçekleşen etkinlikte İzmit'te faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve esnaflardan oluşan 75 adet stant kuruldu. “Kadının Gücü” konseptiyle İzmitliler buluşacak SanatFest 5-6-7-8 Eylül tarihleri arasında 4 gün boyunca devam edecek. Festivalde stantlardaki el emeği ürünlerinin satışının yanı sıra müzik ve eğlence etkinlikleriyle İzmitliler hem alış yapıp hem de keyifli vakit geçirebilecek. Festivalde, gümüşten ebruya, camdan seramiğe, kırkyamadan nakışa, doğal ürünlerden el yapımı yiyeceklere kadar birçok alanda el emeği ürünün görülüp alınabileceği stantlar hizmet vermeye başladı.

Öte yandan, festivalin ilk gününde amigurumi anahtarlık yapım atölyesi, deri takı yapım atölyesi, tokat baskı atölyesi, kukla workshop, kağıt dokuma atölyesi ve ebru atölyesi gerçekleştirildi. Atölyelere büyük ilgisi gösterildi. Ayrıca etkinlikte İzmit Belediyesi meslek edindirme merkezi olan İZMEK'te festivalde stant kurarak ürünlerinin tanıtımını ve satışını gerçekleştirdi.