Sanayi devinden Kocaeli'de eğitim ve sağlığa destek

Türk otomotiv sektörünün öncü şirketlerinden olan Ford Otosan, toplumsal kalkınma kapsamında Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde yeni diş ünitesi kazandırırken, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde de kuyumculuk atölyesi açtı.

Ford Otosan, üretim üssünün olduğu Kocaeli'ne yatırımlarını sürdürürken bir yandan da sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Bu kapsamda Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine yeni diş ünitesinin kazandırılırken ve polikliniğin de yenilenmesini gerçekleştirdi. Proje kapsamında Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde de bir kuyumculuk atölyesi açıldı. Tesislerin açılışı için düzenlenen törenlere Belediye yetkilileri, üniversite yetkilileri ve idari yetkililer, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşma yapan Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy, “Özellikle şunu çok iyi biliyoruz ki, Ford Otosan olarak elde ettiğimiz başarıların ve tecrübe birikimimizin kaynağında insan kaynağımız yatıyor. Çalışanlarımızın yaşam kalitesini ve çalışma koşullarını iyileştirmek üzere kurum içerisinde gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Ancak şunu da gözden kaçırmamak gerektiğine inanıyoruz. Gölcük, hem bizim hem de çalışanlarımızın ev durumunda. Dolayısıyla çalışanlarımıza ve komşularımıza katkı sağlayacak toplumsal yatırımlar yapmayı çok önemsiyoruz” dedi.

Ayrıca kamu ve özel sektör arasındaki iş birliği ile gerçekleştirilen her iki projede de bir kamu kurumuyla iş birliği yaptıklarının altını çizen Ali Rıza Aksoy, “Kamu imkanlarıyla hayata geçirilen yapıların geliştirilmesi, değişen ve sonradan ortaya çıkan ihtiyaçlara göre güncellenmesi konusunda bizim gibi şirketlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda da sektördeki liderlik rolümüzü örnek oluşturacak çalışmalarla pekiştirdiğimize inanıyoruz” dedi.

Yeni tesisler için sundukları destek hakkında bilgiler veren Ali Rıza Aksoy, “Deneyimli ve farklı alanlarda uzmanlığa sahip diş hekimlerinden oluşan kadrosuyla bölge halkına çok değerli hizmetler sunma potansiyeline sahip Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde ciddi bir diş ünitesi açığı bulunuyordu. Bu ihtiyacı görerek, hizmet kalitesini üst seviyeye çıkaracak bir diş ünitesi oluşturulmasını ve polikliniğin yenilenmesini sağladık. Çalışanlarımızın yüzde 80'inin de hizmet aldığı bu hastanedeki altyapı eksikliğini kapatacak bu çalışmayla birlikte tüm bölge halkı için fayda sağlayacağımızı umuyoruz. Ford Otosan olarak bugüne kadar çalışanlarımız için hayata geçirdiğimiz pek çok projede Gölcük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nden büyük destek aldık. Her iki taraf açısından da çok verimli bir çalışma pratiği kazandık. Bu süreç içerisinde Halk Eğitim Merkezi'nde bir Kuyumculuk Atölyesi'ne ihtiyaç olduğunu öğrendik. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün bugüne kadar bize büyük bir özveriyle ve karşılıksız olarak sunduğu desteğe mütevazi bir teşekkür sunmak amacıyla bu atölyenin hayata geçirilmesinin sorumluluğunu üstlendik” diye konuştu.