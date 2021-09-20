Sanayi ilçesini dokuma markası haline getirecek adım atıldı

Kadınların kilimcilik mesleğini öğrenmesi, geliştirmesi ve yaygınlaştırarak en büyük sanayi merkezlerinden olan Kocaeli'nin Dilovası ilçesinin kilimcilikte bir marka olması için Kadın Kooperatifi kuruluyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in talimatı ile Dilovası Kadınlar Kooperatifi için ilk toplantı gerçekleşti. Dilovası Belediyesi Kültür Salonu'nda yapılan toplantıya kurum müdürleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, siyasi parti kadın kolları başkanları ve kadınlar katıldı. Dilovası'nda kilimciliğin geliştirilmesi ve kadınların iş hayatına atılması için başlatılan proje kapsamında Dilovalı kadınlara sunum yapıldı.

Kooperatifin kurulması ve Toplantıda konuşan kadın girişimci Elif Özhuy, “Kadınlarımızın dayanışması ve ekonomilerine katkı sunmak için Kadın Kooperatifimizi kuracağız. Devletin de desteği ile Dilovalı kadınlarımızla birlikte dokuma kilim üretimimiz için çalışacağız. Kilimlerimizin pazarı için çeşitli destekler alarak yurt içiyle birlikte yurt dışında da satışı için planlamalarımız yapacağız. Devletin desteklediği kadın kooperatiflerinden Kocaeli'de şuan için bu kilim üretimi konusunda desteklerden faydalanan bir kooperatif yok. İnşallah Dilovası'nda kurarak Kocaeli'de ilk desteği alacağız. Örnek kültürümüz olan kilimin, Dilovası'nda yaygınlaşması için bizlerde tezgahın başına geçerek hem kültürümüzü devam ettirmek hem de ekonomimize katkı sağlamak için çalışacağız” dedi.

Kilimleri doğal ürünlerle üreterek güçlü bir marka oluşturacaklarını ifade eden Özhuy, “Halk Eğitim Merkezi'nin de katkıları ile tezgahlarımızı alarak evlerimize kuracağız. Dilovalı kadınlarımız öncelikle kuracağımız bu kurslara katılmalı. Onlara vereceğimiz eğitimle birlikte kooperatifimizde çalışmalarımıza başlayacak ve Dilovası'nda kilim üretimine başlayacağız. Tüm Dilovalı kadınlarımızı bu eğitimlere ve kooperatifimize bekliyoruz” diye konuştu.

Ardından Manisa'da kilim dokuma ustası Muzaffer Akça, unutulmaya başlayan bir mesleğin yaygınlaşması konusunda açıklamalarda bulundu. Akça, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılmakta olan kilimcilik kurslarında usta öğretici olarak görev yaptığını belirterek kilimcilik mesleğinin yayılması için birçok il ve ilçede eğitimler verdiğini söyledi.

Programda kadınlara seslenen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise, “STK Başkanlarımız, kurum müdürlerimiz, muhtarlarımızla dar çerçevede kadın kooperatifinin kurulması için bir araya geldik. Bu bir vizyon meselesidir. Sadece Dilovamız için değil bölgemiz içinde önemli bir adımdır. Kadınlarımızı yaşantımızın her alanında daha aktif hale getirmek içinde böyle önemli projelerimizi hayata geçirerek kadınlarımızın hem iş hayatına hem de sosyal hayatımıza daha çok katkı sunmasını istiyoruz. Dokuma kilimcilik mesleğinin yayılması Dilovası'nın geleceği için de büyük katkı sağlayacak. İnanıyorum ki; Dilovalı kadınlarımız üretecekleri kilimlerle dünyayı sallayacaklar” şeklinde konuştu.

Demirciler Konağını kooperatif merkezi yapacaklarını müjdeleyen Başkan Şayir, “Kadınlarımızın bu işe dört elle sarılmasını istiyorum. Onların emekleri ile Dilovası'nı kilimcilikte marka yapacağız. Dilovamız bundan böyle ‘el emeği, göz nuru kilimler ile dünyaya ismini duyuracak. Kooperatifimizle birlikte maddi ve manevi olarak kadınlarımızın yanında olacağız. İstihdamın artırılması içinde kilim üretim merkezleri oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Şayir konuşmasının ardından burada üretilecek olan ilk dokuma kilime de talip olurken, kilimlerin pazarının oluşturulması için de ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi