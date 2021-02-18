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Sanayi kenti kar kalınlığında Doğu'yu solladı

Kocaeli’de 5 gündür süren yoğun kar yağışı sonrasında kentin zirvesinde yer alan kayak merkezi Kartepe, 104 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ile Doğu illerini geride bıraktı.

Kocaeli'de 5 gündür süren yoğun kar yağışı sonrasında kentin zirvesinde yer alan kayak merkezi Kartepe, 104 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ile Doğu illerini geride bıraktı.


Kocaeli'nde hava sıcaklığının düşmesi ile başlayan kar yağışı, 5 gündür il genelinde etkisini sürdürdü. Pazar gününden beri devam eden kar yağışı sonrasında kent beyaz örtü ile kapladı. Yoğunluğunu arttıran yağışı sonrasında Kocaeli'nin Samanlı Dağları zirvesinden yer alan ve Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartepe'de ise kar kalınlığı 1 metre 4 santimetreye kadar ulaştı. Kartepe kar kalınlığı ile Türkiye'nin Doğu'sunda bulunan illeri geride bıraktı.


Kartepe'de 104 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, Kars Sarıkamış kayak merkezinde 71 santimetre, Tunceli Ovacık Kayak Merkezi 90 santimetre Erzurum Konaklı Kayak Merkezinde 61 santimetre olarak ölçüldü.

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