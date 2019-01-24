Sanayi kenti Kocaeli'ye günlük 40 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ileri biyolojik arıtma tesisinde günlük ortalama 30 bin metreküp suyun arıtılması sağlanarak tekrar kullanılabilir hale getirilebilecek. Organize sanayi bölgelerinin yoğun olarak bulunduğu Dilovası ilçesinde bulunan tesis için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, tarafından Dilovasu ilçesinde yapımı tamamlanan biyolojik arıtma tesisi hizmete girdi. Günlük 40 bin metreküp kapasiteli Dilovası Atık Su Arıtma Tesisi, ileri azot ve fosfor giderimi ile enerji üretimine katkı sağlayacak. Havalandırmalı ve aktif çamur sistemine uygun olarak tasarlan tesis projelendirmesi 2027 yılına kadar 196 bin 383 eşdeğer nüfusa hizmet edecek. Tesis içerisinde ayrıca, arıtılacak atık suların sanayi kuruluşlarında kullanma ve soğutma suyu olarak kullanılması içinde grisu ünitesi yer alıyor. Ultraviyole ışınları ile ikinci defa arıtılan atık suların sanayi kuruluşlarında kullanılması ile geri kazanımı da önemli katkı sunacak. Tesiste yaz aylarında günlük ortalama günlük 23 bin 500 metreküp, kış aylarında ise günlük 30 bin metreküp atık suyun arıtımı sağlanabiliyor. Tesis bünyesinde 25 bin metreküp kapasiteli geri kazanım ünitesi ile arıtılmış atık sular tekrar kullanılır hale geliyor.

Tesis tanıtıldı

Dilovası ilçesinin tamamı ile Gebze'nin kuzeyindeki önemli beş mahallenin atık sularını arıtmak için yapılan ve günlük 40 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik atık su arıtma tesisi düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Kocaeli'nin genelinde 22 adet atık su arıtma tesisi ve kuşaklama kolektör hatlarıyla kentte önemli bir ölçüde arıtmanın mümkün hale geldi. Kentin yüzde 100 atık su arıtma oranına ulaşılmasının sağlanması amacı ile yapılan Dilovası İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi tanıtımı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, Dilovası ilçe Belediye Başkanı Ali Toltar, OSB yöneticileri, il ve ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

“Temiz su olarak alıcı ortama aktaran bir örnek tesis olmuştur”

Tanıtım toplantısında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası'nın yapılan çalışmalarla geliştiğini kaydederek, “Bu ileri biyolojik arıtma tesisleri, şu anda bile Dilovası ilçesinin bütün sularını arıtıp geri dönüşüme kazandıran ve temiz su olarak alıcı ortama aktaran bir örnek tesis olmuştur. Derelerimiz tamamen temizlenip islah edildi. Köylerimizin tamamında alt yapı ve üst yapı çalışmaları yeniden yapıldı. Köylerimizin tamamında doğalgaz altyapısı oluşturuldu. 5 yıl önce doğalgaz kullanım oranı yüzde 13'teydi, şimdi yüzde 93'lere çıkarttık. Çevresiyle, deniziyle Dilovası her geçen gün gelişen bir ilçedir. Burada en çok Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin emeği var. Biz de burada meclisimizle, muhtarlarımızla yaşanabilir bir Dilovası için çalışıyoruz” dedi.

“Dünyanın en temiz suyunu götürüyoruz”

Daha sonra konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Baraj olmadan 2 milyonluk bir şehre su veremezsiniz. Baraj yapıyoruz. Ama bu kaynaklarımızı temiz tutuyoruz. İSU Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin en önemli kurumlardan birisi, amiral gemisidir. Bu kurumumuzda içme ve kullanma suyunu temin ediyoruz. Dağlardaki kaynaklardan alıp vatandaşlarımızın evine, musluğuna götürüyoruz. Dünyanın en temiz suyunu götürüyoruz. Sağlıklı bir su. Şişelerdeki sulardan çok daha sağlıklı bir sudur bu. Bunu kontrol edemeyiz. Su olmayınca hayat olmaz. Su temiz olmalı. Güvenilir bir şekilde kullanılabilmeli. Gebze, Dilovası, Kandıra, Karamürsel'de ve tüm köylerde kaynaktan su temin edip vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Karaosmanoğlu'na yetkililer tarafından tesis hakkında bilgilendirilme yapıldı.