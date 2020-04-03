İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sanayi Mahallesi dezenfekte edildi

Korona virüsle mücadele kapsamında büyük bir özveriyle çalışmalarını tüm kentte aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri Sanayi Mahallesi’nin cadde ve sokaklarını da dezenfekte ettiKorona virüsle mücadele kapsamında büyük bir özveri ve fedakarlık gösteren İzmit Belediyesi ekipleri dezenfekte işlemlerine ara vermeden devam ediyor.

Korona virüsle mücadele kapsamında büyük bir özveriyle çalışmalarını tüm kentte aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri Sanayi Mahallesi'nin cadde ve sokaklarını da dezenfekte etti


Korona virüsle mücadele kapsamında büyük bir özveri ve fedakarlık gösteren İzmit Belediyesi ekipleri dezenfekte işlemlerine ara vermeden devam ediyor. Aralıksız bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalarda halk sağlığını en ön planda tutan ekipler İzmit'in mahallelerini cadde cadde, sokak sokak dezenfekte ediyor.


Yapılan çalışmalar kapsamında Sanayi Mahallesi'nde cadde ve sokaklar büyük bir titizlikle dezenfekte edildi. Bölgede tanker ile yıkama işleminin ardından ilaçlı suyla cadde ve sokaklar sağlık koşullarına uygun hale getirildi. Süpürgeli araç ile ise çevre temizliği yapılan Sanayi Mahallesi, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu dezenfekte edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.