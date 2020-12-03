SANKON'dan Karabağ'da yapılan yağmaya tepki:

Sanayiciler iş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu(SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Elif Erol, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ki Ateşkes anlaşmasını değerlendirdi. Ermenistan Askerlerin in Dağlık Karabağ bölgesinden çekilirken evleri ve kamu binalarını yağmalamalarına değinen Erol, “İstediğiniz kadar yağmalayın. SANKON üyesi şirketlerimizle yeniden çağdaş ve modern bir Dağlık Karabağ inşa edeceğiz. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Savaşı Azerbaycan devletinin kazanmasını Türk iş dünyası olarak büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Bakü'yü ziyaret edeceklerini söyleyen SANKON Genel Başkan yardımcısı Elif Erol, “SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu önümüzde ki günlerde Türk ve Azerbaycan hükümetlerinin ortak programı organizasyonu ile bir grup iş adamı ile Azerbaycan devletinin Başkenti Bakü'ye ziyaret gerçekleştirecektir. Cevahiroğlu bu ziyaretinde Dağlık Karabağ bölgesinde de temaslarda bulunacaktır” diye konuştu.