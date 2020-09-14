Şantiyeden aydınlatma kablosu çalan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şantiyeden aydınlatma kablosu çaldıktan sonra jandarma ekiplerince yakalan 4 kişiden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akpınar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede faaliyet gösteren bir şirkete ait şantiye alanı içerisinden aydınlatma kabloları çalındı. Firma yetkilileri durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından ekiplerin takibi sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen S.D., T.Y., E.Y. ve E.K. isimli 4 kişi yakalanarak göz altına alındı. Şüpheli şahıslardan S.D. ve E.K., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra T Tipi cezaevine gönderildi.

T.Y. ve E.Y. isimli şüpheli şahısların ise ifadelerinin alınmalarının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.