Sapanca Gölü'nde temizlik çalışması

Belediye ekipleri, Sapanca Gölü çevresi başta olmak üzere Eşme Mahallesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Sapanca Gölü çevresinde bulunan sazlıklar, kanallar, yeşil alanları temizleyen ekipler, gelişi güzel atılarak doğaya zarar veren çöpleri de topladı.

Toplanan çöpler paketlenerek İZAYDAŞ'a gönderildi. Çevreye karşı duyarlı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Çevre miras değil gelecek nesillere devredilecek emanettir. Çalışmalarımızı bu anlayışla yağıyoruz. Turizm bölgesiyiz. Gelişi güzel atılan çöpler doğanın yanı sıra içme suyu kaynaklarına da zarar vermektedir. Bu noktada daha duyarlı olunması bizlere en büyük destek olacaktır" dedi.