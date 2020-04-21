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Sar ailesine, Büyükşehir sahip çıktı

Şanlıurfa’dan gelerek Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine yerleşen ve maddi imkansızlardan dolayı geçinemeyen Sar ailesi, Büyükşehir ekiplerince İzmit’te bulunan Barınma Merkezine yerleştirildi.

Şanlıurfa'dan gelerek Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine yerleşen ve maddi imkansızlardan dolayı geçinemeyen Sar ailesi, Büyükşehir ekiplerince İzmit'te bulunan Barınma Merkezine yerleştirildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'dan 1 buçuk yıl önce Karamürsel'e gelen İbrahim Sar ve ailesine sahip çıktı. Maddi imkansızlık nedeniyle kötü haldeki bir yerde yaşamak zorunda kalan Sar ailesi, Büyükşehir ekiplerince İzmit Kuruçeşme'deki Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne yerleştirildi. Biri 4 yaşında diğeri ise 8 aylık olan çocukları ve eşi ile yaşayan İbrahim Sar, kendilerini sıcak bir yuvaya kavuşturan Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

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