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Sarıcami Meydan Projesi'nde Çalışmalar Sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çalışmaların hız kesmeden devam ettiği Beylikbağı Sarıcami Meydan Düzenleme Proje alanında incelemelerde bulundu.


Yıkım, moloz kaldırma çalışmalarının ardından fore kazık işlemlerinin de tamamlandığı Sarıcami Meydan Düzenleme çalışmalarını yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, şantiye alanında incelemelerde bulundu. Temel tesviye betonun atıldığı Sarıcami Meydan Düzenleme Proje alanındaki çalışmaları yakından takip eden Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, inceleme turunda yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Toplam 4 bin 370 metrekarelik alan üzerinde yapımına başlanan proje kapsamında yer alacak cami bin 50 kişilik cemaat kapasitesine sahip olacak. Çalışmaların sürdüğü Beylikbağı Sarıcami Meydan Düzenleme Projesi'nde kültürel satış birimleri, derslikler, Kuran kursu, taziye evi, abdesthane ve tuvalet gibi donatılar da yer alacak.

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