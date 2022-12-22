Sarıkamış Harekatı'nın zorlu şartları sahnelendi

Gölcük'te Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı dolayısıyla "Tarihin En Soğuk Günü" konulu söyleşi ve tiyatral gösteri düzenlendi.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen program, Kervansaray Kültür Yapısında gerçekleştirildi. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nin en büyük kara harekatı olan Sarıkamış Harekatı'nın konuşulduğu, zor şartlardaki büyük mücadelenin anlatıldığı ve şehitlerin yad edildiği söyleşi ve tiyatral gösteri, İhsaniye Yeni Cami İmamı Fatih Aslanhan'ın Kur'an tilaveti sonrasında edilen dualar ile başladı. Araştırmacı Yazar Bünyamin Akbulut'un sunumu ile devam eden program, Ozan Serdar Alyakut'un seslendirdiği türküler ve sanatçılar Abdullah Zaza, İbrahim Şimşek, Turan Yürekli, Hüseyin Ekşioğlu'nun gösterileri ile sona erdi. Program sonunda izleyicilere helva ikram edildi.

Programda söz alarak katılımcılara teşekkür eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.

Programa Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.