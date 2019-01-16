Sarıkamış şehitleri düzenlenen söyleşide anıldı

Kılavuz Gençlik Söyleşileri kapsamında düzenlenen programda Sarıkamış Harekatının öncesi, harekat anı ve sonrası konuşuldu. Özellikle gençler tarafından büyük ilgi gören program Sarıkamış Harekatını konu alan kum sanatı gösterisi ile başladı. Sarıkamış araştırmalarıyla bilinen ve programa konuşmacı olarak katılan Akademisyen-Yazar Prof. Dr. Bingür Sönmez, harekatın üzerinden 104 yıl geçtiğini hatırlatarak “Sarıkamış, tarihimizde ibret alınacak bir onur sayfasıdır” dedi.

‘Ayakların donduğu, yüreklerin yandığı yer olan Sarıkamış' söyleşisi SDKM'de gerçekleşti. Söyleşiye Kocaeli Garnizon Komutanı Metin Gürak, Kocaeli il Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Cenan Turan, Gençlik Eğitimi Şube Müdürü Kemal Ceylan, Akademi lise eğitmenleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yaşanan hadisenin öncesi, harekat anını ve sonrasını detaylarıyla anlatan Prof. Sönmez şu ifadeleri kullandı “Büyük bir savaş yaşandı. Öyle büyük bir savaş ki, Kafkas Cephesi dört yıl sürüyor. Sadece 15 günlük bir Sarıkamış Meydan Muharebesi olarak düşünmeyin olayı. 120 bin asker akın akın Sarıkamış'a doğru gidiyor. Büyük çatışmalar oluyor. Donmalar, kayıplar oluyor, ama Oltu'yu, Darman'ı, Karaurgan'ı Kötek Köyü'nü, Kızılçubuk Köyü'nü alıyoruz. 9. Kolordu İstasyon Mahallesi'ni bir gecede alıyor. 10. Kolordu çemberi tamamlıyor Allahuekber'den. Doğu'dan ve Batı'dan Sarıkamış'ın içine kadar giriliyor, sokak savaşları yapılıyordu. İttihat ve Terakki evrakları yok etmiş, Almanlar Sarıkamış'ı örtbas etmişler. Bugün Birinci Dünya Savaşı ile ilgili bir Alman Tarih ansiklopedisini, bir askeri mecmuasını açın, içinde Sarıkamış, Kafkas Cephesi diye bir cephe yok. Bugün Almanya, Birinci Dünya Savaşı'nda bizi müttefiki olarak hatırlamıyor bile. Bizi yok sayıyorlar. Zaten Almanlar bizimle hiçbir şekilde ittifak yapmayacaklardı” diye konuştu.