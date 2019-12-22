Sar?kam?? ?ehitleri unutulmad?

Y?l d?n?m? m?nasebetiyle d?zenlenen anma program?nda Gebzeliler ellerinde bayrak ve me?alelerle eski ?ar??dan Gebze K?lt?r Merkezine y?r?d?.

Gebze Belediyesi ev sahipli?inde ger?ekle?en anma program? daha sonra Gebze k?lt?r Merkezinde devam etti. Sar?kam?? ?ehitlerini anma program?na Kocaeli b?y?k?ehir Belediye Ba?kan Vekili Ya?ar ?akmak Gebze Belediye Ba?kan Vekili Selamet G?ner, AK Parti Gebze ?l?e Ba?kan? ?rfan Ayar, Gebze Ticaret Odas? Ba?kan? Nail ?iler, Gebze Milli E?itim M?d?r? ?ener Do?an, Beyaz umut Derne?i Ba?kan? Yusuf Ziya Y?lmaz Sar?kam?? Platformu Ba?kan Yard?mc?s? Oktay Yavlal, belediye meclis ?yeleri, STK Temsilcileri ve ?ok say?da Gebzeli kat?ld?. Program Kur'an-? Kerim Tilaveti, sayg? duru?u ve ?stiklal Mar??n?n okunmas?yla ba?lad?.

Gebze Belediye Ba?kan Vekili Selamet G?ner yapt??? selamlama konu?mas?na ?ehir d???nda bulundu?u i?in programa kat?lamayan Gebze Belediye Ba?kan? Zinnur B?y?kg?z'?n selamlar?n? iletti. G?ner, ? Sar?kam?? Destan? her bir kar??? kanla canla kazan?lm?? bu mukaddes vatan? m?dafaa etmek i?in nedenli zorluklar? g?ze alabilece?inin en m?stesna ispat?d?r? dedi.

?ehitlerimizi asla unutmayaca??z

Kocaeli B?y?k?ehir Belediye Ba?kan Vekili Ya?ar ?akmak yapt??? selamlama konu?mas?nda, ?Sar?kam??'ta ?ehit olanlar hakk?n temsilcileriydi. Ruhlar? ?ad olsun. ?slam u?runa bu topraklar u?runa can?n? mal?n? feda insanlar ?ok k?ymetli insanlar, ne mutlu onlara. ?ehitlerimizi asla unutmayaca??z. Allah onlardan raz? olsun? ifadelerini kulland?.

Recep Erg?l ?ehitler i?in s?yledi

Protokol konu?malar?n?n ard?ndan Recep Erg?l verdi?i konserde Sar?kam?? Destan? i?in yap?lm?? par?alar? seslendirdi. Zaman zaman par?alara e?lik eden dinleyici zaman zaman da g?zya?lar?n? tutamad?. Program kum sanat? g?sterisi ve hediye takdimi ile son buldu.