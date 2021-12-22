Sarıkamış şehitlerinin büyük mücadelesi Gölcük'te anlatıldı

Binlerce kahraman Türk askerinin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan kahramanca mücadele, harekatın 107. yılında Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen panelde anlatıldı.

Gölcük Belediyesi, binlerce kahraman Türk askerinin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı etkinlikleri kapsamında, Kervansaray Kültür Yapısı'nda "Sarıkamış Harekatı-Beyaz Esaret" konulu panel düzenledi. Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren'in moderatörlüğünü yaptığı panele, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Şirin ve Araştırmacı Yazar Bünyamin Akbulut'un konuşmacı olarak katıldı.

Şehitler için dua edildi

Panele Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Müdürü Mine Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gaziler Derneği Gölcük Şubesi Başkanı Mehmet Aslan, ilçe protokolü, STK temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Program, İhsaniye Merkez Cami İmamı Mahmut Çakar, ve İhsaniye Yeni Cami İmamı Fatih Aslanhan tarafından Sarıkamış şehitlerinin ruhları için yapılan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

"Düşünmeden canlarını feda ettiler"

Yapılan duaların ardından programın açılış konuşmasını yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bu vatanın, bu toprakların vatan olması için mücadele veren şehitlerimiz var. Şehitlerimiz bu vatan uğruna düşünmeden canlarını feda ettiler. Hayatta olmazsa olmaz şey vatandır. Özgürlüğümüz, vatanımız, bayrağımız olmadıktan sonra, kendi mukaddesatımıza kendimiz sahip olamadıktan sonra özgür olmanın da anlamı yok. Biz bugün harekatın 107. yılında, bu değerlerimiz uğruna hayatlarını seve seve feda eden şehitlerimizi anıyoruz. Bu değerler uğruna her şeyimizi feda etmek uğruna gözümüzü kırpmamamız lazım ama hayat devam ediyor. Sadece savaş alanı değil, toplumun menfaatlerini, kesinlikle kişisel menfaatlerimiz önünde tutmayı da unutmamamız gerekiyor. Bunu böyle yaptığımız taktirde; memleketimiz ileri noktalara gidecek, yaşadığımız bazı sorunları da aşmış olacağız" dedi.