İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şarkıcı Kıraç'ın iş kazası

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Kıraç, sahneye çıkarken yere düşmekten son anda kurtuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konser veren ünlü şarkıcı Kıraç, sahneye çıkarken yere düşmekten son anda kurtuldu.


Ünlü şarkıcı Kıraç, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Metin Oktay Stadı'nda sevenleriyle bir araya geldi. Yüzlerce vatandaşla 30 Ağustos coşkusunu yaşayan Kıraç, konsere başlamadan talihsiz bir kaza atlattı. Koşarak sahneye çıkmak isteyen ünlü şarkıcının merdivende ayağı takıldı. Düşmekten son anda kurtulan şarkıcı, daha sonra hiç bir şey olmamış gibi sahneye çıkarak konserine devam etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.