İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şartlı tahliye olan şahıs havaya ateş açınca yeniden tutuklandı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 kişiyi öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezasıyla girdiği cezaevinden şartlı tahliye edilen şahıs, silahla havaya ateş açınca gözaltına alınarak kalan cezasını çekmek için cezaevine gönderildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişiyi öldürmek suçundan 15 yıl hapis cezasıyla girdiği cezaevinden şartlı tahliye edilen şahıs, silahla havaya ateş açınca gözaltına alınarak kalan cezasını çekmek için cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, İ.A. (45) adlı şahıs, 1996 yılında Gebze'de R.K. ve A.K.'yi silahla öldürdükten sonra hakkında açılan davada 15 yıl hapis cezası alarak cezaevine gönderildi. Cezanın bir kısmını çektikten sonra 3 yıl önce şartlı tahliye olan İ.A. sokak ortasında silahla havaya ateş açınca hakkında açılan davada 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ceza alması sonrasında şartlı tahliye hükümlerini ihlal eden İ.A. hakkında cinayet suçundan kalan cezasını çekmek üzere yakalama kararı çıkarıldı.


İ.A.'nın Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir ikamette olduğunu belirleyen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Belirlenen adrese giden polis ekipleri, şahsın içinde olduğu aracı durdurarak İ.A.'yı gözaltına aldı. Kocaeli Emniyetine getirilen şahıs, kalan cezasını çekmesi için cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.