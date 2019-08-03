Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz aylarında çocuklara verdiği satranç kursları devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nca gerçekleştirilen satranç sporunu öğrenmek isteyen çocuklar için ücretsiz satranç kursu devam ediyor. Başlangıç seviyesinden başlayacak olan ücretsiz satranç kursları, alanında uzman eğitimciler tarafından İzmit Akçakoca Bilgi Evi, İzmit Serdar Bilgi Evi, Karamürsel Alp Bilgi Evi'nde öğretiliyor.

Satranç, çocuklara, bir dizi yetenek kazandırmakla birlikte kayıtsızlığın risklerini, azmi ve sabrı öğretiyor. Ayrıca çocuklarda yoğunlaşmayı, bir göreve odaklanmayı, sorunları akılları ile çözmeyi öğretiyor. İyi alınmış bir satranç eğitiminin çocukların gelişimine olumlu katkısının yanında okul hayatlarına katkı da sağlanıyor. Satranç, çocukların yeteneklerini farkına varmalarına, geliştirmelerine ve zekalarını daha etkili bir şekilde kullanmalarına da katkıda bulunuyor. Bunların yanı sıra satranç çocukların planlama, seçenekleri değerlendirme, imgeleme, odaklanma, analiz, öngörü ve kuramsal düşünme gibi becerilerinin gelişmesine de yardımcı oluyor.