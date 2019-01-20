Sattıkları dizüstü bilgisayar yerine müşteriye çakıl taşı göndermek isteyen şahıslar suçüstü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir alışveriş sitesi üzerinden sattıkları 10 in TL değerindeki dizüstü bilgisayar yerine vatandaşa çakıl taşı ve parçalanmış porselen göndermek isteyen 2 kişi, kargo dağıtım firması çalışanın şüphesi üzerine polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, dün Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir kargo dağıtım şirketinin şubesine gelen M.M.K. (22) ve M.T. (22) isimli 2 şahıs, içerisinde dizüstü bilgisayar olduğunu belirttikleri kutuyu Eskişehir'e göndermek istediklerini söyledi. Kargoyu alan kargo dağıtım şirketi çalışanı, kutunun içerisinden cam seslerinin geldiğini fark etti. Durumdan şüphelenen çalışan durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahısların içinde dizüstü olduğunu iddia ettikleri kutuyu açtı. Ekiplerce açılan kutuda dizüstü bilgisayarı yerine, çakıl taşları ve kırık porselen parçaları çıktı. Kutudan çakıl taşı ve porselen parçalarının çıktığını gören polis ekipleri, M.M.K. ve M.T.'yi çelişkili ifadelerinden de şüphelenerek gözaltına aldı.

Sattıkları 10 bin TL'lik bilgisayar yerine çakıl taşı gönderdikleri ortaya çıktı

Gözaltına alınan zanlılar, Kocaceli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette yapılan incelemelerde M.M.K. ve M.T.'nin bir alışveriş sitesinde açtıkları hesaptan Eskişehir'de yaşayan A.Ç. (54) isimli bir vatandaşa 10 bin TL değerinde bir dizüstü bilgisayar sattıkları tespit edildi. Şahısların 10 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayarı hemen göndereceklerini vaat ederek A.Ç.'den parayı hesaplarına yatırmalarını istedikleri belirlendi. A.Ç.'nin 10 bin TL'yi M.T.'nin hesabına aktarması sonrasında ise şahısların vaat ettikleri dizüstü bilgisayar yerine A.Ç.'ye çakıl taşı ve porselen parçaları göndermek istedikleri ortaya çıktı.

Şahıslar adliyeye sevk edildi

İfadelerinde birbirini suçlayan şahıslardan M.M.K.'nın dolandırıcılık, silahla adam yaralama gibi farklı suçlardan 17, M.T.'nin ise 1 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, birçok farklı vatandaşın hesabı üzerinden şahısların banka hesaplarına para aktarıldığının tespit edilmesi üzerine olası mağdurların tespit edilmesi için çalışma başlatırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan M.M.K. ve M.T. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.