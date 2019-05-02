Savaş muhabiri Doğan, Suriye anılarını anlattı

Savaş muhabiri Samet Doğan, Suriye'de yaşanan olayları yazıya döktüğü kitaplarını anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı Akçakoca Konferans Salonunda, yazar Samed Doğan, “Savaş ve Edebiyat” konulu söyleşisi ile okuyucularıyla buluştu. Suriye başta olmak üzere, Ortadoğu ve Afrika'da savaş muhabiri olarak çalışan Samed Doğan, savaş alanlarındaki yaşadığı olayları söyleşisinde aktardı.

Şam'da üniversite eğitimi aldığını belirten Samed Doğan, “300 bin Filistinli Suriye'de mülteci kampında yaşıyordu. Filistinlilerin liderleri Şam'daydı. Gazeteciliğe orada başladım Arapça bildiğim için. Kendimi gazeteciye dönüşmüş olarak buldum. Beş yıl kaldığım Şam bana çok şey kattı. 2011 yılında Arap Baharı'nın başlamasıyla savaş muhabiri olarak Anadolu Ajansı adına Suriye'ye gittim. İlk romanım 2017'de Cuma Günü Uçmayan Kuş'u çıkardım. Suriye iç savaşını anlatan bir roman. Tüm dünya edebiyatında savaş ve edebiyat çok iç içe. Hikayeciliğin temel meselesi savaş esnasında yaşanan travmalara dayanır” dedi.

“Savaş bölgesi tüm duyguların derinden yaşandığı yerler” ifadelerine yer veren Doğan, “Savaş ve edebiyat bu duyguyu kelimelere dökerek onu hayatın bir parçası yapmaktır. Gazeteci gözüyle değil kitabımı bir genç kızın, annenin, çocuğun gözüyle savaşta yaşananları yazdım. İnsanların hikayelerini yazdım. Suriye'de yaşadığım yıllarda Arap baharı başladığında Suriye'ye yansıyacağı aklımdan geçmezdi. Büyük bir korku duvarı yıkıldı. İyi niyetle başlayan devrim teknik hatalar sonucu başka bir şeye dönüştü. Şuan Suriye ile ilgili sadece örgütler konuşulur oldu” diye konuştu.