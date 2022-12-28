Savaşa hazırlanır gibi mühimmat saklamışlar: 8 gözaltı

Kocaeli'de ruhsatsız silah satan adreslere yönelik düzenlenen operasyonda el bombası, balistik yelek, yüzlerce mermi, fişek ele geçirilirken 8 kişi de gözaltına alındı.

Kocaeli'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bazı ev ve iş yerlerinde ruhsatsız silah satışı yapıldığı tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 1 AK-47 kalaşnikof tüfek ve tefeğe ait şarjör, 667 çeşitli çap ve markalarda tabanca fişeği, 228 çeşitli çap ve markalarda uzun namlulu silah fişeği olması dikkat çekti. Ayrıca 2 el bombası, 8 çeşitli ebat ve markalarda ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 25 şarjör, 1 balistik yelek, 2 uzun namlulu silah şarjörü, 2 tabanca namlusu, 1 tabanca alt takımı, 1 adet tabanca üst sürgü takımı ile daralı ağırlığı yaklaşık 12 gram olan uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.