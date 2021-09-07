Şayir ve Pehlivan çalışmaları inceledi

Önceki gün Dilovası'na gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ile birlikte Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Mahallesi'nde çalışmaları incelediler. Kısa bir şehir turu ile çalışmaları inceleyen Pehlivan, Şayir ve Yıldırım, Bağdat Caddesi'ndeki çalışmaları denetleyerek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Cadde esnafını da ziyaret ederek bir süre sohbet eden, Pehlivan, Şayir ve Yıldırım daha sonra Turgut Özal Mahallesi'ne geçerek yapımı devam eden halı saha tesislerini de inceleyerek, bilgiler aldılar.