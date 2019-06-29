Sazan balığı tutma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Kartepe Belediyesi ve Kartepe Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KASOBDER) işbirliği ile düzenlenen “Kartepe Sazan Balığı Tutma Yarışması”etkinliğinin ödül töreni SEKA Kamp alanında gerçekleştirildi. Sazan yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada her biri dörder kişiden oluşan 19 takım yer aldı. 19 sektör de 68 yarışmanın mücadele ettiği sazan yarışmasında 14.100 kg ve 12.540 kg sazan balığı yakalandı.

Ödül töreninde konuşan ABAF Federasyonu ve KAMADER Dernek Başkanı Engin Uztürk “Çok güzel ve huzurlu yarışma yapıldı. Mücadele eden ekipleri tebrik ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kasım ayında KAMADER tarafından düzenlenen Uluslararası Sazan Balığı Tutma Yarışması'na herkesi bekliyoruz” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, “Yapılan konuşmalarda bizlere teşekkür edildi. Asıl biz sizlere teşekkür ediyoruz. Kartepemizin tanıtımına büyük katkı veriyorsunuz. Balık tutmak çok keyiflidir. Bende balık tutmasını seviyorum. Heyecanını biliyorum. Bundan sonra ki yarışmalarda bende sporcu olarak yer alacağım” diye belirtti.

Yarışmada en fazla balık tutan 1. takıma 10 bin TL, 2. takıma 5 bin TL ve 3. takıma ise 3 bin TL ödül verildi.